Matinée jeux nuit de la lecture Médiathèque Moirans-en-Montagne

Matinée jeux nuit de la lecture

Médiathèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Matinée jeux spéciale nuit de la lecture sur le thème de la ville et de la campagne. Le 24 janvier de 10h à 12h à la médiathèque de Moirans.

De 0 à 100 ans, venez jouer en toute liberté.

Gratuit, accès libre .

Médiathèque 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 08 84 media-moiransenmontagne@terredemeraude.fr

English : Matinée jeux nuit de la lecture

