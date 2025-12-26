Matinée jeux, Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Matinée jeux

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Découvrez une sélection de jeux pour petits et grands.

Venez explorer, tester et partager un moment ludique en famille ou entre amis.

Animé par Les jeux de Vivie.

Tout public, en accès libre

RDV à 10h.

Durée 2h. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Matinée jeux

L’événement Matinée jeux Ondres a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Seignanx