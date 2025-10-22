Matinée jeux Salle polyvalente Plonéour-Lanvern

L’association Plaisir de Lire-Plijadur Lenn organise une matinée jeux sur le thème du voyage dans le cadre de la résidence d’écriture de Gwenaëlle Abolivier sur le territoire. Ouvert à tout public à partir de 6 ans. .

Salle polyvalente Place Charles de Gaulle Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 70 37 15 33

