Matinée jeux Salle polyvalente Plonéour-Lanvern
Matinée jeux Salle polyvalente Plonéour-Lanvern mercredi 22 octobre 2025.
Matinée jeux
Salle polyvalente Place Charles de Gaulle Plonéour-Lanvern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
Date(s) :
2025-10-22
L’association Plaisir de Lire-Plijadur Lenn organise une matinée jeux sur le thème du voyage dans le cadre de la résidence d’écriture de Gwenaëlle Abolivier sur le territoire. Ouvert à tout public à partir de 6 ans. .
Salle polyvalente Place Charles de Gaulle Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 70 37 15 33
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Matinée jeux Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2025-10-13 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN