Matinée Jeux

Salle polyvalente Place de la mairie Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 09:00:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Matinée Jeux placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et du partage.

Ouverte à tous, novices et confirmés, à partir de 4 ans.

Il est possible d’apporter ses propres jeux. .

Salle polyvalente Place de la mairie Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 70 37 15 33

English : Matinée Jeux

L’événement Matinée Jeux Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2025-12-11 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN