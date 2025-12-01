Matinée Jeux Plonéour-Lanvern
Matinée Jeux Plonéour-Lanvern mardi 23 décembre 2025.
Matinée Jeux
Salle polyvalente Place de la mairie Plonéour-Lanvern Finistère
Début : 2025-12-23 09:00:00
fin : 2025-12-23 12:00:00
2025-12-23
Matinée Jeux placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et du partage.
Ouverte à tous, novices et confirmés, à partir de 4 ans.
Il est possible d’apporter ses propres jeux. .
Salle polyvalente Place de la mairie Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 70 37 15 33
