Matinée jeux pour tous Salle multi-activités Théâtre G. Defour Lapte

Matinée jeux pour tous

Salle multi-activités Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 12:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Adeptes de jeux ou simple curieux.ses, soyez les bienvenu.e.s pour partager un moment convivial.



Avec la ludothèque itinérante Cékankonjou, et ses animateurs experts en jeux et prêts à expliquer les règles en un clin d’oeil !

Salle multi-activités Théâtre G. Defour Place Marius Sarda Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

English :

Whether you’re a gaming enthusiast or just curious, you’re welcome to share a convivial moment.



With the travelling toy library Cékankonjou, and its game experts ready to explain the rules in the blink of an eye!

German :

Wenn Sie gerne spielen oder einfach nur neugierig sind, sind Sie herzlich willkommen, einen geselligen Moment mit uns zu verbringen.



Mit der mobilen Spielothek Cékankonjou und ihren Animateuren, die Experten für Spiele sind und die Regeln im Handumdrehen erklären können

Italiano :

Se siete appassionati di giochi o semplicemente curiosi, siete i benvenuti a unirvi a noi per una chiacchierata amichevole.



Con la ludoteca itinerante Cékankonjou e i suoi esperti di giochi pronti a spiegare le regole in un batter d’occhio!

Espanol :

Tanto si eres un entusiasta de los juegos como un simple curioso, te invitamos a unirte a nosotros para charlar amigablemente.



Con la ludoteca ambulante Cékankonjou y sus expertos en juegos, listos para explicarle las reglas en un abrir y cerrar de ojos

