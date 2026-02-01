MATINÉE JEUX Médiathèque Livres y médias Saint-Père-en-Retz
Médiathèque Livres y médias 2 rue de la gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
2026-02-20 10:00:00
2026-02-20 12:00:00
2026-02-20
En partenariat avec la Maison Pour Tous, une matinée entièrement dédiée aux jeux de société pour les petits, moyens et grands. À jouer seul ou à plusieurs.
Gratuit accès libre.
Médiathèque Livres y médias 2 rue de la gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 78 27 mediatheque@saintpereenretz.fr
