Matinée jeux spéciale alimentation Le Lion d’Angers Maison de l’alimentation itinérante Le Lion-d’Angers

Matinée jeux spéciale alimentation Le Lion d’Angers

Maison de l’alimentation itinérante 2 Rue du Courgeon Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-11-08 09:30:00

fin : 2025-11-08 12:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Venez découvrir les jeux de société de la ludothèque qui ont pour thématique l’alimentation ! Le samedi 8 novembre 2025 de 9h30 à 12h30 au Lion d’Angers.

Découvrez tous les événements de l’étape du territoire de l’Anjou Bleu, du 24 octobre au 21 novembre 2025.

La Maison de l’Alimentation Itinérante, matérialisée par une petite maison en bois (tiny house) créée par l’association Aux Goûts Du Jour, organise, en lien avec les acteurs/trices de chaque territoire où elle fait étape, un programme varié d’actions en faveur du Bien Manger, destiné aux habitant.e.s, aux entreprises et aux collectivités locales animations, formations et accompagnements. .

English :

Come and discover the toy library’s board games on the theme of food! Saturday November 8, 2025 from 9.30am to 12.30pm at Le Lion d’Angers.

German :

Entdecken Sie die Gesellschaftsspiele der Ludothek, die sich mit dem Thema Ernährung beschäftigen! Am Samstag, den 8. November 2025, von 9:30 bis 12:30 Uhr in Le Lion d’Angers.

Italiano :

Venite a scoprire i giochi da tavolo della ludoteca sul tema del cibo! Sabato 8 novembre 2025 dalle 9.30 alle 12.30 a Le Lion d’Angers.

Espanol :

¡Venga a descubrir los juegos de mesa de la ludoteca sobre el tema de la comida! Sábado 8 de noviembre de 2025 de 9.30 a 12.30 h en Le Lion d’Angers.

