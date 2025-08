Matinée Jouons Ensemble ! Crèche associative La Toupie Magique de l’Ile Nantes

Matinée Jouons Ensemble ! Crèche associative La Toupie Magique de l’Ile Nantes dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 09:00 – 12:30

Gratuit : oui Entrée Libre En famille – Age minimum : 2 et Age maximum : 99

En association avec le magasin de jeux Archi Chouette, venez jouer en famille dans notre crèche La Toupie Magique le Dimanche 12 Octobre 2025 entre 9h et 12h30

Crèche associative La Toupie Magique de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 42 08 contact@latoupiemagique.fr