Matinée lecture à la médiathèque Issoudun

En partenariat avec l’Association Lire et faire lire
́ ̀ | La Médiathèque Albert-Camus Issoudun, en partenariat avec l’Association Lire et faire lire propose une séance d’histoires.
Cette animation sera renouvelée ponctuellement dans l’année.
️ Sur inscription, public familial.
Espace jeunesse Médiathèque Albert-Camus Av. de Bel-Air, 36100 Issoudun .
Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 61 43
English :
In partnership with the Association Lire et faire lire
