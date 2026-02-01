Matinée lecture à la médiathèque

Issoudun

25 février 2026, 10h30

fin : 2026-02-25 11:30:00

2026-02-25

En partenariat avec l’Association Lire et faire lire

́ ̀ | La Médiathèque Albert-Camus Issoudun, en partenariat avec l’Association Lire et faire lire propose une séance d’histoires.

Cette animation sera renouvelée ponctuellement dans l’année.

Mer. 25 févr. 2026

⏰ 10h30

️ Sur inscription, public familial.

Espace jeunesse Médiathèque Albert-Camus Av. de Bel-Air, 36100 Issoudun .

Médiathèque Albert-Camus, Avenue de Bel air, 36100 Issoudun, Indre, Centre-Val de Loire. +33 2 54 21 61 43

English :

In partnership with the Association Lire et faire lire

