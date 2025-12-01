Matinée ludique intergénérationnelle Rue de Vézelay Corbigny

Matinée ludique intergénérationnelle

Rue de Vézelay Ludothèque du centre social Corbigny Nièvre

Gratuit

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 12:00:00

2025-12-10

Grands-parents, parents, enfants de 6 à 10 ans, jouons ensemble pour se rencontrer, partager et rire .

+33 6 22 17 81 31 reseau-marignysuryonne@cooperativedessavoirs.org

