Matinée ludique intergénérationnelle Rue de Vézelay Corbigny

Rue de Vézelay Ludothèque du centre social Corbigny Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 12:00:00

2025-12-10

Grands-parents, parents, enfants de 6 à 10 ans, jouons ensemble pour se rencontrer, partager et rire   .

Rue de Vézelay Ludothèque du centre social Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 17 81 31  reseau-marignysuryonne@cooperativedessavoirs.org

