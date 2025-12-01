Matinée ludique intergénérationnelle Rue de Vézelay Corbigny
Matinée ludique intergénérationnelle Rue de Vézelay Corbigny mercredi 10 décembre 2025.
Rue de Vézelay Ludothèque du centre social Corbigny Nièvre
Gratuit
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 12:00:00
2025-12-10
Grands-parents, parents, enfants de 6 à 10 ans, jouons ensemble pour se rencontrer, partager et rire .
Rue de Vézelay Ludothèque du centre social Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 17 81 31 reseau-marignysuryonne@cooperativedessavoirs.org
