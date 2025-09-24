Matinée ludique Sancoins
Matinée ludique Sancoins mercredi 24 septembre 2025.
Matinée ludique
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-24 10:00:00
fin : 2025-09-24 12:00:00
2025-09-24
Venez jouer aux jeux de société en famille ! accompagnateur obligatoire .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
