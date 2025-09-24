Matinée ludique Sancoins

Matinée ludique Sancoins mercredi 24 septembre 2025.

Matinée ludique

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-24 10:00:00

fin : 2025-09-24 12:00:00

2025-09-24

Venez jouer aux jeux de société en famille ! accompagnateur obligatoire .

Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr

