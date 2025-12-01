Matinée ludique Sancoins
La Médiathèque des 3 Provinces vous invite à une matinée jeux le mercredi 17 décembre 2025, de 10h00 à 12h00.
Un moment convivial autour de jeux de société pour tous les âges. .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
