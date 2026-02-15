Matinée ludique Sancoins
Matinée ludique Sancoins mercredi 22 avril 2026.
Matinée ludique
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
2026-04-22
La Médiathèque des 3 Provinces vous invite à une matinée jeux de 10h00 à 12h00.
Un moment convivial autour de jeux de société pour tous les âges. .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
L’événement Matinée ludique Sancoins a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Loire en Berry