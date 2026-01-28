MATINEE MOTRICITE Dojo de Brocas Brocas

MATINEE MOTRICITE

Dojo de Brocas 196 imp Vulcain Brocas Landes

Tarif : – –

2026-03-18

?????? Matinée motricité à Brocas ??????

Rendez-vous le mercredi 18 mars, au Dojo de Brocas, de 9h30 à 11h30 pour une matinée dédiée au mouvement et au plaisir de bouger ensemble !

Un temps ludique pour permettre aux enfants d’explorer leur corps, sauter, grimper, ramper, rouler et gagner en confiance dans un espace sécurisé et adapté ????

?? Ouvert aux enfants jusqu’à 6 ans

?? Gratuit

?? Sans inscription

Une belle occasion de partager un moment complice en famille tout en accompagnant les petits dans leurs découvertes motrices. On vous attend pour un moment plein d’énergie et de sourires ?? .

Dojo de Brocas 196 imp Vulcain Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 25 82 parentalite@coeurhautelande.fr

