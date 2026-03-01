Matinée Motricité Géante Des équilibres rue Flandres Dunkerque Sainte-Hermine

Matinée Motricité Géante Des équilibres

rue Flandres Dunkerque Salle polyvalente Sainte-Hermine Vendée

Tarif : Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-03-18 09:30:00

fin : 2026-03-18 11:30:00

Date(s) :

2026-03-18

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance sur le thème Des équilibres , la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral vous propose une matinée motricité géante, animée par les professionnelles Petite Enfance.

Un moment à partager en famille, pour explorer, jouer et grandir ensemble.

Entrée libre

Gratuit

Sans inscription

0-6 ans .

rue Flandres Dunkerque Salle polyvalente Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 7 72 50 27 28 n.cormon@sudvendeelittoral.fr

English :

As part of the Semaine Nationale de la Petite Enfance (National Early Childhood Week) on the theme of Balance , the Communauté de Communes Sud Vendée Littoral (Sud Vendée Littoral Community of Communes) is offering a giant motricity morning, led by early childhood professionals.

