Matinée multi-jeux à la patinoire Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon
Matinée multi-jeux à la patinoire Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon dimanche 11 janvier 2026.
Matinée multi-jeux à la patinoire
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2026-01-11 09:15:00
fin : 2026-01-25 12:00:00
Date(s) :
2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29
Souvent moins fréquenté, le créneau du dimanche matin vous laisse le loisir de profiter pleinement de la patinoire. De multiples jeux sont à votre disposition pour appréhender le patinage tout en vous amusant. Chaussez les patins, élancez-vous et mettez aux défis vos amis ou vos enfants !
Selon les tarifs d’entrée en vigueur.
Patins du 23 au 49. Patins à double lame à partir de 2 ans jusqu’à la pointure 27. Aides au patinage consignés avec une pièce de 2€. Gants obligatoires pour tous.
Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org. .
Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
