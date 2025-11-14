Matinée multi-jeux à la patinoire Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon

Matinée multi-jeux à la patinoire

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 09:15:00

fin : 2026-01-25 12:00:00

Date(s) :

2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29

Souvent moins fréquenté, le créneau du dimanche matin vous laisse le loisir de profiter pleinement de la patinoire. De multiples jeux sont à votre disposition pour appréhender le patinage tout en vous amusant. Chaussez les patins, élancez-vous et mettez aux défis vos amis ou vos enfants !

Selon les tarifs d’entrée en vigueur.

Patins du 23 au 49. Patins à double lame à partir de 2 ans jusqu’à la pointure 27. Aides au patinage consignés avec une pièce de 2€. Gants obligatoires pour tous.

Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org. .

Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

English : Matinée multi-jeux à la patinoire

German : Matinée multi-jeux à la patinoire

Italiano :

Espanol :

L’événement Matinée multi-jeux à la patinoire Prémanon a été mis à jour le 2025-11-14 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses