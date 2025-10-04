MATINÉE MUSICALE EN FAMILLE CONTES D’AUTOMNE Saleich
CAFÉ CULTUREL ET ASSOCIATIF LE QU’ES AQUO Saleich Haute-Garonne
10h Atelier créatif parent-enfant (maracas et bâtons de pluie) 10h30 conte musical d’automne
familles avec enfants 0-10 ans / prix libre .
CAFÉ CULTUREL ET ASSOCIATIF LE QU’ES AQUO Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie tempo.cagire@gmail.com
English :
MATINÉE MUSICALE EN FAMILLE AUTUMN TALES
German :
MUSIKALISCHER FAMILIENVORMITTAG HERBSTMÄRCHEN
Italiano :
MATINÉE MUSICALE PER FAMIGLIE RACCONTI D’AUTUNNO
Espanol :
MATINÉE MUSICAL FAMILIAR CUENTOS DE OTOÑO
