MATINÉE MUSICALE EN FAMILLE CONTES D’AUTOMNE Saleich

CAFÉ CULTUREL ET ASSOCIATIF LE QU’ES AQUO Saleich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : 2025-10-04

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

10h Atelier créatif parent-enfant (maracas et bâtons de pluie) 10h30 conte musical d’automne

familles avec enfants 0-10 ans / prix libre .

CAFÉ CULTUREL ET ASSOCIATIF LE QU’ES AQUO Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie tempo.cagire@gmail.com

English :

MATINÉE MUSICALE EN FAMILLE AUTUMN TALES

German :

MUSIKALISCHER FAMILIENVORMITTAG HERBSTMÄRCHEN

Italiano :

MATINÉE MUSICALE PER FAMIGLIE RACCONTI D’AUTUNNO

Espanol :

MATINÉE MUSICAL FAMILIAR CUENTOS DE OTOÑO

