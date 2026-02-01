Matinée océane

Place de la Mairie Peyrins Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Le CLS organise une vent d’Huîtres et crevettes à déguster sur place ou à emporter.

.

Place de la Mairie Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 44 11 89 cls.peyrins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The CLS is organizing an oyster and shrimp sale to eat in or take away.

L’événement Matinée océane Peyrins a été mis à jour le 2026-02-02 par Valence Romans Tourisme