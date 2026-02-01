Matinée océane Peyrins
Matinée océane Peyrins dimanche 15 février 2026.
Place de la Mairie Peyrins Drôme
Le CLS organise une vent d’Huîtres et crevettes à déguster sur place ou à emporter.
Place de la Mairie Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 44 11 89 cls.peyrins@gmail.com
English :
The CLS is organizing an oyster and shrimp sale to eat in or take away.
