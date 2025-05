Matinée paëlla – Maison des Associations Bourg-de-Péage, 24 mai 2025 08:00, Bourg-de-Péage.

Drôme

Matinée paëlla Maison des Associations 2 avenue ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 08:00:00

fin : 2025-05-24 15:00:00

Date(s) :

2025-05-24

L’Association des Chasseurs organise une matinée paëlla pour se régaler en toute convivialité.

.

Maison des Associations 2 avenue ville de Mindelheim

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Association des Chasseurs is organizing a paella morning to enjoy a convivial meal.

German :

Die Jagdgesellschaft organisiert einen Paella-Vormittag, um in geselliger Runde zu schlemmen.

Italiano :

L’Associazione dei cacciatori organizza una mattinata di paella per gustare un pasto conviviale.

Espanol :

La Asociación de Cazadores organiza una mañana de paella para disfrutar de una comida de convivencia.

L’événement Matinée paëlla Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-05-19 par Valence Romans Tourisme