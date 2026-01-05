Matinée parents-enfants à Vignes en Selle Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine

Matinée parents-enfants à Vignes en Selle

Saint-Crespin-sur-Moine Lieu Dit la Bottiere Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-19

Découvrez l’univers du poneys en famille et au coeur de la nature entre Nantes et Cholet.

Et si on s’amusait en famille avec les poneys ? En partageant un moment entre parent et enfant pour profiter de deux heures d’activité commune autour des poneys !

Accueil de 2 heures pour venir à la découverte du monde des poneys tout en douceur avec un adulte accompagnateur.

Au programme pour les autres dates alimenter son poney, brosser, curer les pieds, seller, se préparer pour monter et partir à l’aventure pour une balade de 30-45 minutes (poney tenu en main par l’adulte référent)

Apports pédagogiques les besoins fondamentaux des poneys (vie en troupeau, alimentation…) le cheval pied-nu

Tenue adaptée chaussures fermées et pantalon nous mettons à disposition un casque et une charlotte d’hygiène. Sur réservation. .

Saint-Crespin-sur-Moine Lieu Dit la Bottiere Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 24 12 80 vignesenselle@outlook.fr

Discover the world of ponies with your family and in the heart of nature between Nantes and Cholet.

