Matinée Partenaires ALLIED TELESIS Étape du Tour de France thecamp Aix-en-Provence

Matinée Partenaires ALLIED TELESIS Étape du Tour de France

Mardi 18 novembre 2025 de 9h30 à 12h. thecamp 550 Rue Denis Papin Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-18 09:30:00

fin : 2025-11-18 12:00:00

2025-11-18

Nous avons le plaisir de vous inviter à une matinée exclusive dédiée à aux partenaires ALLIED TELESIS, dans le cadre de leur Tour de France 2025. Un moment d’échanges, d’innovation et de découverte autour des grandes orientations technologiques de demain.

● Présentation de des axes stratégiques et technologiques

● Roadmap hardware & software

● Lancement du nouveau programme partenaire

● Focus sur l’intégration de l’IA dans nos outils de supervision

Un rendez-vous à ne pas manquer pour anticiper les évolutions du marché, échanger entre experts et explorer ensemble de nouvelles opportunités de croissance. .

thecamp 550 Rue Denis Papin Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

We are pleased to invite you to an exclusive morning dedicated to our partners ALLIED TELESIS, as part of their Tour de France 2025. A moment of exchange, innovation and discovery around the major technological orientations of tomorrow.

German :

Wir freuen uns, Sie zu einem exklusiven Vormittag einladen zu können, der den Partnern von ALLIED TELESIS im Rahmen ihrer Tour de France 2025 gewidmet ist. Ein Moment des Austauschs, der Innovation und der Entdeckung der großen technologischen Richtungen von morgen.

Italiano :

Siamo lieti di invitarvi a una sessione mattutina esclusiva dedicata ai nostri partner ALLIED TELESIS, nell’ambito del loro Tour de France 2025. Un’occasione per discutere, innovare e scoprire le principali tendenze tecnologiche di domani.

Espanol :

Tenemos el placer de invitarle a una sesión matinal exclusiva dedicada a nuestros socios ALLIED TELESIS, en el marco de su Tour de France 2025. Una oportunidad para debatir, innovar y descubrir las grandes tendencias tecnológicas del mañana.

