Matinée patinoire Sabres

salle des fêtes Sabres Landes
La patinoire s’installe à Sabres pour une séance réservée aux enfants de 2 à 6 ans !
Patins disponibles à partir de la pointure 25
Accompagnement obligatoire d’un adulte sur la piste
Inscription obligatoire .
salle des fêtes Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 41 25 82 parentalite@coeurhautelande.fr
