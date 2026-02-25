Matinée pêche à la truite et concours Cœur de Causse
Labastide-Murat Cœur de Causse Lot
Tarif : 5 – 5 – 30 EUR
Début : 2026-03-07 08:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-21 2026-04-11 2026-05-02 2026-05-16 2026-05-30
L'association Pêche et Loisirs de Labastide-Murat propose tout au long de l'année des animations autour de la pêche, au lac de Boutanes.
Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie viviane.gomez62@orange.fr
English :
L’association Pêche et Loisirs de Labastide-Murat offers year-round fishing activities at Lac de Boutanes.
L’événement Matinée pêche à la truite et concours Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Labastide-Murat