Matinée pêche à la truite et concours

Labastide-Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Général

Date :

Début : 2026-03-07 08:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-21 2026-04-11 2026-05-02 2026-05-16 2026-05-30

L'association Pêche et Loisirs de Labastide-Murat propose tout au long de l'année des animations autour de la pêche, au lac de Boutanes.

.

Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie viviane.gomez62@orange.fr

English :

L’association Pêche et Loisirs de Labastide-Murat offers year-round fishing activities at Lac de Boutanes.

L’événement Matinée pêche à la truite et concours Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Labastide-Murat