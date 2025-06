Matinée pêche au lac d’Agos VIELLE-AURE Vielle-Aure 10 juillet 2025 08:00

Matinées pêche au lac d’Agos: tous les jeudis matin de 8h à 12h ouvert à tous, titulaire d’une carte pêche obligatoire, inscriptions sur place. A partir du jeudi 3 juillet et 10 , 17 , 24 ,31 juillet et 7 , 14 , 21 et 28 Août.

Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 92 89 14 lagauleauroise@orange.fr

Fishing mornings at Lac d’Agos: every Thursday morning from 8am to 12pm, open to all, fishing permit required, registration on site. From Thursday July 3 and July 10 , 17 , 24 ,31 and August 7 , 14 , 21 and 28.

Angeln am See von Agos: jeden Donnerstagmorgen von 8 bis 12 Uhr, für alle offen, Angelschein erforderlich, Anmeldung vor Ort. Ab Donnerstag, den 3. Juli und 10, 17, 24, 31. Juli und 7, 14, 21 und 28. August.

Mattinate di pesca al Lac d’Agos: ogni giovedì mattina dalle 8 alle 12, aperte a tutti, permesso di pesca obbligatorio, iscrizione sul posto. Da giovedì 3 luglio e 10, 17, 24, 31 luglio e 7, 14, 21 e 28 agosto.

Mañanas de pesca en el lago de Agos: todos los jueves por la mañana, de 8.00 a 12.00 h, abiertas a todos, permiso de pesca obligatorio, inscripción in situ. A partir del jueves 3 de julio y los días 10 , 17 , 24 ,31 de julio y 7 , 14 , 21 y 28 de agosto.

