Matinée petite enfance Biltoki Ascain

Ascain

Matinée petite enfance

Biltoki 24 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:15:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Évènement organisé par la crèche Loretxoak, le relai petite enfance A Petits Pas, les assistantes maternelles et la maison d’assistantes maternelles Kilima. Destiné aux parents, enfants 0-3ans.

Programme

– 9:15-12:30 ● Espace sensoriel aménagé, atelier jardin, coin relaxation

avec Penelope Garcia (Biltoki)

– 9:45 ● Contes avec Eclats de Mots (Bibliothèque)

– 10:00 ● Atelier Portage avec Océane Dosbaa (Salle du conseil)

– 10:30 ● Comptines en euskara avec Josiane Valencia (Bibliothèque) .

Biltoki 24 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84

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English : Matinée petite enfance

L’événement Matinée petite enfance Ascain a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque