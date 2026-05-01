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Matinée petite enfance Biltoki Ascain

Matinée petite enfance Biltoki Ascain

Matinée petite enfance Biltoki Ascain samedi 30 mai 2026.

Lieu : Biltoki

Adresse : 24 Route de Saint-Ignace

Ville : 64310 Ascain

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:15:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ascain

Matinée petite enfance

Biltoki 24 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:15:00
fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Évènement organisé par la crèche Loretxoak, le relai petite enfance A Petits Pas, les assistantes maternelles et la maison d’assistantes maternelles Kilima. Destiné aux parents, enfants 0-3ans.
Programme
– 9:15-12:30 ● Espace sensoriel aménagé, atelier jardin, coin relaxation
avec Penelope Garcia (Biltoki)
– 9:45 ● Contes avec Eclats de Mots (Bibliothèque)
– 10:00 ● Atelier Portage avec Océane Dosbaa (Salle du conseil)
– 10:30 ● Comptines en euskara avec Josiane Valencia (Bibliothèque)   .

Biltoki 24 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 

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English : Matinée petite enfance

L’événement Matinée petite enfance Ascain a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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