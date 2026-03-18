Matinée petite enfance: des équilibres Accueil périscolaire Saint-Caprais-de-Bordeaux

Matinée petite enfance: des équilibres

Accueil périscolaire 2B Avenue Loustallaut Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Du 14 au 21 mars 2026, la Semaine Nationale de la Petite Enfance revient pour la 13ème édition ! À cette occasion, la Communauté de communes vous donne rendez-vous (parents, enfant de moins de 6 ans) à l’APS de Saint-Caprais de Bordeaux (Avenue de Loustallaut). Ce samedi 21 mars de 09h30 à 13h30 participez à un temps festif et ludique gratuit (enfants de moins de 6 ans) avec au programme: Spectacle le jardinateur , Espace sensoriel, Ateliers créatifs, Espace de jeux (ludothèque, bibliothèque)… .

Accueil périscolaire 2B Avenue Loustallaut Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 94 00 s.robert@cdc-portesentredeuxmers.fr

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English : Matinée petite enfance: des équilibres

L’événement Matinée petite enfance: des équilibres Saint-Caprais-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de l’Entre-deux-Mers