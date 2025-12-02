Matinée petite enfance Jeux en musique Saint-André-les-Vergers
Ludothèque Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-12-02 09:30:00
fin : 2025-12-02 10:30:00
Avec l’Ecole Municipale des Arts et Loisirs.
Deux ateliers
> 9h30 à 10h30
> 10h30 à 11h30 .
Ludothèque Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 79 08 08 ludotheque@ville-saint-andre-les-vergers.fr
