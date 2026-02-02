Matinée petite enfance Week-end du jeu Polysonnance Châteaulin
Polysonnance 5 Quai Robert Alba Châteaulin Finistère
Début : 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01 13:00:00
Au programme
– Jeux en tous genres et espace motricité en accès libre sans réservation
– Spectacle comptines et jeux de doigts pour les 0 5 ans réservation obligatoire avant le 26/02
– Atelier créatif de 10h à 11h30 pour les 6-10 ans réservation obligatoire avant le 26/02 .
Polysonnance 5 Quai Robert Alba Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11
