MATINÉE PHILO Prémian

MATINÉE PHILO Prémian samedi 25 octobre 2025.

MATINÉE PHILO

Place Maurice Amans Prémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Un samedi par mois, Fabrice Garcia anime une matinée philo ouverte à tous. Thèmes variés, sans jargon, suivis d’un débat.

Thème du mois Autopsie de nos illusions. Sur une réflexion de F. Nietzsche.

Participation libre.

Fabrice Garcia, enseignant en philosophie, propose un atelier mensuel le samedi de 10h à 12h. Accessible aux novices et amateurs, chaque séance aborde un thème (Nietzsche, IA, morale, rêve…) suivi d’un débat ouvert. Une approche vivante et sans jargon pour penser ensemble. Participation libre. .

Place Maurice Amans Prémian 34390 Hérault Occitanie philofabricegarcia@yahoo.fr

English :

One Saturday a month, Fabrice Garcia hosts a philosophy morning open to all. Varied themes, without jargon, followed by a debate.

Theme of the month: Autopsy of our illusions. Based on a reflection by F. Nietzsche.

Participation free.

German :

An einem Samstag im Monat veranstaltet Fabrice Garcia einen Philo-Morgen, der für alle offen ist. Verschiedene Themen, ohne Jargon, gefolgt von einer Debatte.

Thema des Monats: Autopsie unserer Illusionen. Nach einer Reflexion von F. Nietzsche.

Teilnahme frei.

Italiano :

Un sabato al mese, Fabrice Garcia organizza una mattinata di filosofia aperta a tutti. I temi sono vari e privi di gergo, seguiti da un dibattito.

Tema del mese: Autopsia delle nostre illusioni. Basato su una riflessione di F. Nietzsche.

La partecipazione è libera.

Espanol :

Un sábado al mes, Fabrice Garcia organiza una mañana de filosofía abierta a todos. Los temas son variados y sin jerga, seguidos de un debate.

Tema del mes: Autopsia de nuestras ilusiones. Basado en una reflexión de F. Nietzsche.

La participación es libre.

L’événement MATINÉE PHILO Prémian a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC