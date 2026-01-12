Matinée Pieds de cochons au Café Français Laguiole

Matinée Pieds de cochons au Café Français

7, Allée de l’Amicale Laguiole Aveyron

Début : Dimanche 2026-02-08

Matinée pieds de cochons au Café Français.

À partir de 8h.

Sur place ou à emporter.

Réservation au 05.65.44.30.04 .

