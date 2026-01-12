Matinée Pieds de cochons au Café Français Laguiole
Matinée Pieds de cochons au Café Français Laguiole dimanche 8 février 2026.
Matinée Pieds de cochons au Café Français
7, Allée de l’Amicale Laguiole Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Matinée pieds de cochons au Café Français.
À partir de 8h.
Sur place ou à emporter.
Réservation au 05.65.44.30.04 .
7, Allée de l’Amicale Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 30 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Matinée Pieds de cochons au Café Français Laguiole a été mis à jour le 2026-01-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)