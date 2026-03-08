Matinée Poétique Printemps des Poètes BFM Beaubreuil Limoges

Matinée Poétique Printemps des Poètes

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

À l’occasion du Printemps des Poètes, la BFM de Beaubreuil propose une matinée poétique, animée par Pierre-Jean Baranger, écrivain, conteur et poète limousin, qui partagera sa passion des mots et des histoires avec le public. La rencontre sera ponctuée de lectures de poèmes proposées par Monique, Éva et Sylvie, autour du thème de la liberté liberté de penser, de rêver, d’aimer et de créer.

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

