Matinée portes ouvertes à la piscine Valeyre (9e) Piscine Paul Valeyre PARIS samedi 27 septembre 2025.

Programme

De 9h30 à 10h10 :

Natation en famille (à partir de 8 ans)

On n’a plus peur de l’eau (de 4 à 7 ans)

10h20 à 11h

Jardin aquatique (enfants)

11h15 à 11h55

Aquagym, perfectionnement natation (adultes)

Le progamme. ; Crédits : DJS.

Le 27 septembre, la piscine Valeyre (9e) ouvre ses portes dans la matinée et propose des activités gratuites !

Le samedi 27 septembre 2025

de 09h30 à 11h55

payant

Prix d’une entrée classique. Les activités sont gratuites.

Tout public.

Piscine Paul Valeyre 24, rue Marguerite de Rochechouart 75009 PARIS