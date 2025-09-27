Matinée portes ouvertes à la piscine Valeyre (9e) Piscine Paul Valeyre PARIS

Matinée portes ouvertes à la piscine Valeyre (9e) Piscine Paul Valeyre PARIS

Matinée portes ouvertes à la piscine Valeyre (9e) Piscine Paul Valeyre PARIS samedi 27 septembre 2025.

Programme

De 9h30 à 10h10 :

  • Natation en famille (à partir de 8 ans)
  • On n’a plus peur de l’eau (de 4 à 7 ans)

10h20 à 11h

  • Jardin aquatique (enfants)

11h15 à 11h55

  • Aquagym, perfectionnement natation (adultes)
Affiche du programme de la journée portes ouvertes de la piscine Valeyre (9e).
Le progamme. ; Crédits : DJS.

Le 27 septembre, la piscine Valeyre (9e) ouvre ses portes dans la matinée et propose des activités gratuites !
Le samedi 27 septembre 2025
de 09h30 à 11h55
payant

Prix d’une entrée classique. Les activités sont gratuites. 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-27T12:30:00+02:00
fin : 2025-09-27T14:55:00+02:00
Date(s) : 2025-09-27T09:30:00+02:00_2025-09-27T11:55:00+02:00

Piscine Paul Valeyre 24, rue Marguerite de Rochechouart  75009 PARIS