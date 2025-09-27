Matinée portes ouvertes à la piscine Valeyre (9e) Piscine Paul Valeyre PARIS
Matinée portes ouvertes à la piscine Valeyre (9e) Piscine Paul Valeyre PARIS samedi 27 septembre 2025.
Programme
De 9h30 à 10h10 :
- Natation en famille (à partir de 8 ans)
- On n’a plus peur de l’eau (de 4 à 7 ans)
10h20 à 11h
- Jardin aquatique (enfants)
11h15 à 11h55
- Aquagym, perfectionnement natation (adultes)
Le 27 septembre, la piscine Valeyre (9e) ouvre ses portes dans la matinée et propose des activités gratuites !
Le samedi 27 septembre 2025
de 09h30 à 11h55
payant
Prix d’une entrée classique. Les activités sont gratuites.
Tout public.
Piscine Paul Valeyre 24, rue Marguerite de Rochechouart 75009 PARIS