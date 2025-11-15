Matinée portes ouvertes au lycée maritime

Avenue Eugène Corre Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Lycée professionnel maritime de Ciboure-Pays basque organise une matinée Portes ouvertes destinée aux élèves de collège et de lycée.

L’occasion de découvrir un choix de formations attractives dans le secteur maritime Baccalauréat Professionnel Navigation, Voile, Pêche ou Mécanique navale, CAP Matelot.

Des enseignants seront là pour présenter les installations pédagogiques innovantes (simulateur de navigation, ateliers mécaniques, nouveau voilier-école, etc.) et la nouvelle option Voile ouvrant au métier de skipper professionnel. . Les jeunes pourront également s’inscrire pour venir faire un mini-stage d’une journée en vue d’une inscription éventuelle. .

Avenue Eugène Corre Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 34 01

English : Matinée portes ouvertes au lycée maritime

German : Matinée portes ouvertes au lycée maritime

Italiano :

Espanol : Matinée portes ouvertes au lycée maritime

L’événement Matinée portes ouvertes au lycée maritime Ciboure a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Pays Basque