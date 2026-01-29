Matinée portes-ouvertes du Pôle de la Petite Enfance Maison de la Petite Enfance Le Palais-sur-Vienne

Matinée portes-ouvertes du Pôle de la Petite Enfance

Maison de la Petite Enfance 3 Allée des Cèdres Le Palais-sur-Vienne

2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Le Pôle de la Petite Enfance du Palais-sur-Vienne organise une matinée portes ouvertes ! C’est l’occasion de découvrir les différents établissements le Relais Petite Enfance, le Lieu d’Accueil Enfants-Parents et la Crèche Les Petits Pirates ; de discuter avec les professionnels du secteur et de découvrir les activités et les modes de garde proposés à l’année.

Les enfants peuvent également profiter gratuitement des jeux disponibles et rencontrer d’autres camarades tandis que les parents rencontrent d’autres familles autour d’une collation.

Entrée gratuite et ouverte à tous sans inscription !

Information complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .

+33 5 55 35 08 06 maisonenfant@lepalaissurvienne.fr

