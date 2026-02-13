Matinée Portes Ouvertes, Lycée Simone Signoret, Vaux-le-Pénil

Matinée Portes Ouvertes Samedi 4 avril, 09h00 Lycée Simone Signoret Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Présentation des formations du lycée, participation d’intervenants extérieurs pour présenter leur structure ( stands d’écoles, d’organismes de formation, institutions etc…)

Uniqumeent la matinée du 11 avril 2026 de 9h à 12h.

Lycée Simone Signoret Vaux-le-Pénil Vaux-le-Pénil 77000 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ce.0772310t@ac-creteil.fr »}]

Présentation des formations du lycée, participation d’intervenants extérieurs pour présenter leur structure ( stands d’écoles, d’organismes de formation, institutions etc…)