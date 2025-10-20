Matinée pratique et découverte du golf Peyrelevade
Lacour Peyrelevade Corrèze
9h-11h30 matinée pratique et découverte du golf en partenariat avec l’Association sportive des Joueurs de Golf du Chammet.
9h-9h30 accueil et présentation du golf rural au Chammet autour d’un petit pot au club house. Adresse Lacour, 19290 Peyrelevade
9h30-11h30 Initiation pour les débutants, tous âges. Offert.
Parcours pour les joueurs. Tarif préférentiel Green Fee à 10€.
Location de deux clubs offerte par les ADPDB sur réservation via notre site lesamisdupaysdebugeat.com ou par notre webapp.
Possibilité de déjeuner au Club House sur réservation.
Repas à 18€ à réserver impérativement auprès d’Alexandra (06 31 16 74 87). .
Lacour Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr
