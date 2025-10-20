Matinée pratique et découverte du golf Peyrelevade

Matinée pratique et découverte du golf Peyrelevade lundi 20 octobre 2025.

Matinée pratique et découverte du golf

Lacour Peyrelevade Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

9h-11h30 matinée pratique et découverte du golf en partenariat avec l’Association sportive des Joueurs de Golf du Chammet.

9h-9h30 accueil et présentation du golf rural au Chammet autour d’un petit pot au club house. Adresse Lacour, 19290 Peyrelevade

9h30-11h30 Initiation pour les débutants, tous âges. Offert.

Parcours pour les joueurs. Tarif préférentiel Green Fee à 10€.

Location de deux clubs offerte par les ADPDB sur réservation via notre site lesamisdupaysdebugeat.com ou par notre webapp.

Possibilité de déjeuner au Club House sur réservation.

Repas à 18€ à réserver impérativement auprès d’Alexandra (06 31 16 74 87). .

Lacour Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

English : Matinée pratique et découverte du golf

German : Matinée pratique et découverte du golf

Italiano :

Espanol : Matinée pratique et découverte du golf

L’événement Matinée pratique et découverte du golf Peyrelevade a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze