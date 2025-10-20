Matinée pratique et découverte du golf Peyrelevade

Matinée pratique et découverte du golf

Matinée pratique et découverte du golf Peyrelevade lundi 20 octobre 2025.

Matinée pratique et découverte du golf

Lacour Peyrelevade Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-20

Date(s) :
2025-10-20

9h-11h30 matinée pratique et découverte du golf en partenariat avec l’Association sportive des Joueurs de Golf du Chammet.

9h-9h30 accueil et présentation du golf rural au Chammet autour d’un petit pot au club house. Adresse Lacour, 19290 Peyrelevade

9h30-11h30 Initiation pour les débutants, tous âges. Offert.
Parcours pour les joueurs. Tarif préférentiel Green Fee à 10€.

Location de deux clubs offerte par les ADPDB sur réservation via notre site lesamisdupaysdebugeat.com ou par notre webapp.

Possibilité de déjeuner au Club House sur réservation.
Repas à 18€ à réserver impérativement auprès d’Alexandra (06 31 16 74 87).   .

Lacour Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82  contact@lesamisdebugeat.fr

English : Matinée pratique et découverte du golf

German : Matinée pratique et découverte du golf

Italiano :

Espanol : Matinée pratique et découverte du golf

L’événement Matinée pratique et découverte du golf Peyrelevade a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze