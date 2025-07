Matinée provençale des Fêtes d’Istres Centre-ville d’Istres Istres

Samedi 2 août 2025 de 10h à 13h. Centre-ville d'Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Pour célébrer les Fêtes d’Istres, le centre-ville plonge dans l’ambiance authentique de la Provence d’antan !

Défilé en costumes, scènes de vie d’époque, ateliers participatifs et démonstrations artisanales feront revivre, pour petits et grands, les traditions et métiers d’autrefois le temps d’une matinée. Autour des associations La Cour du Roy René , Les Poilus du Vaucluse , des associations de traditions istreennes et de nombreux passionnés, cette matinée promet un moment chaleureux et immersif, entre patrimoine vivant et convivialité populaire. Un rendez-vous pour célébrer notre culture provençale !

Gratuit

Animations sur le Boulevard Paul Painlevé et spectacle de danse provençale avec Lou Trelus et défilé à 10h30 sur le boulevard de la République et Aristide Briand suivi de l’abrivado à 11h) .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

To celebrate the Fêtes d?Istres, the town center is immersed in the authentic atmosphere of the Provence of yesteryear!

German :

Um die Fêtes d’Istres zu feiern, taucht die Innenstadt in die authentische Atmosphäre der Provence von damals ein!

Italiano :

Per celebrare le Fêtes d’Istres, il centro città si immerge nell’autentica atmosfera della Provenza di un tempo!

Espanol :

Para celebrar las Fiestas de Istres, el centro de la ciudad se sumerge en el auténtico ambiente de la Provenza de antaño

