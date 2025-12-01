Matinée récréative Sélestat

Matinée récréative

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Animations autour de l’exposition Sur les chemins en présence de l’auteure et illustratrice Anne Laval

A la découverte de l’exposition Sur les chemins en présence de l’auteure et illustratrice Anne Laval.

Au programme

Dédicace

Visite guidée de l’exposition suivi d’un quiz

Coloriages, puzzle et autres activités autour de son univers

+33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net

English :

Activities around the Sur les chemins exhibition with author and illustrator Anne Laval

