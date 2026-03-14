Matinée ressources parents enfants Route de Roquefort Labrit
Matinée ressources parents enfants Route de Roquefort Labrit samedi 21 mars 2026.
Matinée ressources parents enfants
Route de Roquefort ALSH LABRIT Labrit Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Matinée Ressource Parents-Enfants
Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, la Communauté de Communes Cœur Haute Lande propose une matinée conviviale pour les familles.
Samedi 21 mars 2026
9h30 12h00
Accueil de loisirs de Labrit
Gratuit accès libre
Pour les parents et enfants de 0 à 6 ans
Au programme
Yoga parents-enfants (sur inscription)
Atelier autour des émotions (sur inscription)
Espace Snoezelen
Lecture d’albums jeunesse avec l’association Sore ton livre
Espace ressources parentalité
Infos inscriptions 06 73 30 06 19
parentalite@coeurhautelande.fr .
Route de Roquefort ALSH LABRIT Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 30 06 19 parentalite@coeurhautelande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Matinée ressources parents enfants
L’événement Matinée ressources parents enfants Labrit a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Cœur Haute Lande