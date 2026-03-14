Matinée ressources parents enfants Route de Roquefort Labrit

Matinée ressources parents enfants

Route de Roquefort ALSH LABRIT Labrit Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Matinée Ressource Parents-Enfants

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, la Communauté de Communes Cœur Haute Lande propose une matinée conviviale pour les familles.

Samedi 21 mars 2026

9h30 12h00

Accueil de loisirs de Labrit

Gratuit accès libre

Pour les parents et enfants de 0 à 6 ans

Au programme

Yoga parents-enfants (sur inscription)

Atelier autour des émotions (sur inscription)

Espace Snoezelen

Lecture d’albums jeunesse avec l’association Sore ton livre

Espace ressources parentalité

Infos inscriptions 06 73 30 06 19

parentalite@coeurhautelande.fr .

Route de Roquefort ALSH LABRIT Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 30 06 19 parentalite@coeurhautelande.fr

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English : Matinée ressources parents enfants

L’événement Matinée ressources parents enfants Labrit a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Cœur Haute Lande