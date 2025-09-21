Matinée saucisse-sarasson Riotord

Matinée saucisse-sarasson Riotord dimanche 21 septembre 2025.

Matinée saucisse-sarasson

Place de l’eglise Riotord Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Matinée saucisse-sarrason annuel à partir de 9h sur la place de l’église. Buvette et snack sur place

Et bien entendu la band’a Rio qui animera cette matinée !

Alors venez nombreux !

.

Place de l’eglise Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Annual sausage and saarrason morning from 9am on the church square. Refreshments and snacks on site

And of course, the band?a Rio will be on hand to entertain you!

Come one, come all!

German :

Jährlicher Wurst-Buchweizen-Morgen ab 9 Uhr auf dem Kirchplatz. Getränke und Snacks vor Ort

Und natürlich die Band?a Rio, die diesen Vormittag musikalisch umrahmen wird!

Kommen Sie also zahlreich!

Italiano :

Mattinata annuale di salsicce e salsicce a partire dalle 9.00 nella piazza della chiesa. Rinfreschi e spuntini sul posto

E, naturalmente, la banda di Rio sarà a disposizione per intrattenervi!

Quindi venite tutti!

Espanol :

Mañana anual de salchichas y salchichón a partir de las 9 de la mañana en la plaza de la iglesia. Refrescos y aperitivos in situ

¡Y, por supuesto, la banda de Río estará a mano para entretener a usted!

Vengan todos

L’événement Matinée saucisse-sarasson Riotord a été mis à jour le 2025-08-25 par Haut Pays du Velay Tourisme