Matinée saucisses diots et gueuses Claveyson
Matinée saucisses diots et gueuses Claveyson dimanche 25 janvier 2026.
Matinée saucisses diots et gueuses
Salle des fêtes Claveyson Drôme
Début : 2026-01-25 09:00:00
fin : 2026-01-25 12:00:00
2026-01-25
Venez nombreux et n’hésitez pas à réserver en amont. Buvette sur place.
Salle des fêtes Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 36 84 91
English :
Don’t forget to book in advance. Refreshments on site.
