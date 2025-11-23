Matinée saucisson brioché

Place de la mairie Hauterives Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Le saucisson brioché.

Début : 2025-11-23 08:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Venez passer une matinée conviviale et repartir avec votre repas saucisson brioché ! Organisé par les conscrits 2026. Buvette sur place.

Place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Come and spend a convivial morning, and leave with your sausage and brioche meal! Organized by the conscrits 2026. Refreshment bar on site.

Verbringen Sie einen geselligen Vormittag und nehmen Sie Ihre Wurst und Brioche mit nach Hause! Organisiert von den Conscrits 2026. Getränke vor Ort.

Venite a trascorrere una mattinata conviviale e ripartite con la vostra brioche con salsiccia! Organizzata dai coscritti 2026. Bar di ristoro in loco.

Ven a pasar una mañana de convivencia y ¡vete con tu comida de salchichas brioche! Organizado por los reclutas de 2026. Bar de refrescos in situ.

L’événement Matinée saucisson brioché Hauterives a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche