Matinée saucisson brioché Hauterives
Matinée saucisson brioché Hauterives dimanche 23 novembre 2025.
Matinée saucisson brioché
Place de la mairie Hauterives Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 08:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Venez passer une matinée conviviale et repartir avec votre repas saucisson brioché ! Organisé par les conscrits 2026. Buvette sur place.
Place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Come and spend a convivial morning, and leave with your sausage and brioche meal! Organized by the conscrits 2026. Refreshment bar on site.
German :
Verbringen Sie einen geselligen Vormittag und nehmen Sie Ihre Wurst und Brioche mit nach Hause! Organisiert von den Conscrits 2026. Getränke vor Ort.
Italiano :
Venite a trascorrere una mattinata conviviale e ripartite con la vostra brioche con salsiccia! Organizzata dai coscritti 2026. Bar di ristoro in loco.
Espanol :
Ven a pasar una mañana de convivencia y ¡vete con tu comida de salchichas brioche! Organizado por los reclutas de 2026. Bar de refrescos in situ.
