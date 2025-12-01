Matinée sécurité routière Toul an Dour Trégarantec

Matinée sécurité routière

Toul an Dour Salle polyvalente Trégarantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Matinée de sensibilisation aux risques routiers organisée par la mairie de Trégarantec, en présence de la gendarmerie nationale, IDSR de la Préfecture du Finistère GROUPAMA et la GMF et avec la collaboration de la Communauté Lesneven Côte des Légendes. .

Toul an Dour Salle polyvalente Trégarantec 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 83 61 65

