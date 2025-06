Matinée sensibilisation insectes et fleurs par le PNRLG Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien 5 juillet 2025 09:00

Gironde

Matinée sensibilisation insectes et fleurs par le PNRLG Médiathèque Jean Vautrin 15 place de la République Saint-Symphorien Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 09:00:00

fin : 2025-07-05 11:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Une matinée pour éveiller sa curiosité et porter un autre regard sur la nature qui nous entoure.

Entre balade et exploration, les participants seront invités à observer les insectes, à découvrir les secrets des fleurs et à s’interroger sur les liens qui unissent ces mondes. L’occasion d’expérimenter sur le terrain, de manipuler, et de s’émerveiller ensemble face à la richesse du vivant.

Retour prévu pour le vernissage de l’exposition macro photo

Pour ceux qui ne souhaitent pas participer à la balade sur le platelage, un stand animé par le PNRLG vous permettra d’échanger sur un sujet essentiel les abeilles sauvages et la pollinisation.

• À partir de 8 ans (15 pers. Max)

• Sur réservation .

Médiathèque Jean Vautrin 15 place de la République

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 72 89 contact@mediatheque-jean-vautrin.fr

L’événement Matinée sensibilisation insectes et fleurs par le PNRLG Saint-Symphorien a été mis à jour le 2025-06-19 par La Gironde du Sud