Matinée solidaire Bléré

Matinée solidaire Bléré samedi 27 septembre 2025.

Matinée solidaire

12 Rue du 18 Juin Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Ramassage des déchêts

Ramassage des déchêts .

12 Rue du 18 Juin Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire sandrinelarcher0@gmail.com

English :

Waste collection

German :

Müllabfuhr

Italiano :

Raccolta dei rifiuti

Espanol :

Recogida de basuras

L’événement Matinée solidaire Bléré a été mis à jour le 2025-09-20 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER