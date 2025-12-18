Matinée solidaire : fabrication de sacs de couchage Bibliothèque Drouot Paris

Depuis début 2023, l’association Melograno fabrique des sacs de couchage pour la population civile en Ukraine.

Sur inscription

Sans couture et avec des matériaux peu coûteux, venez fabriquer avec les bénévoles de l’association des sacs qui seront envoyés en Ukraine.

Le jeudi 12 février 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

bibliotheque.drouot@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-12T11:30:00+01:00

fin : 2026-02-12T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-12T10:30:00+02:00_2026-02-12T12:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Drouot et trouvez le meilleur itinéraire

