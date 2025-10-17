Matinée sportive à la mairie du 18e Mairie du 18e arrondissement PARIS

Matinée sportive à la mairie du 18e Mairie du 18e arrondissement PARIS vendredi 17 octobre 2025.

Vendredi 17 octobre de 10h à 12h en salle des fêtes, venez vous initier à l’escrime et à la capoeira !

Capoeira et initiation à l’escrime sont au programme pour cette matinée sportive à la mairie du 18e

Le vendredi 17 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit

Sur inscription à leo.chasseriau@paris.fr

Tout public.

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS