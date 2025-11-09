MATINÉE SPORTIVE Les Matelles
MATINÉE SPORTIVE Les Matelles dimanche 9 novembre 2025.
MATINÉE SPORTIVE
Les Matelles Hérault
Matinée sportive organisée par Los Blanbecks, départ à 9h30 depuis la plaine de loisirs des Matelles.
Choisis ton groupe
Randonnée
Marche rapide
VTT intermédiaire
Trail tranquillou
Trail rapidou
Et pour finir en beauté, un pot convivial à l’arrivée! .
Les Matelles 34270 Hérault Occitanie losblanbecks@gmail.com
English :
Sports morning organized by Los Blanbecks, departing at 9:30 am from the Plaine de loisirs des Matelles.
And to finish on a high note, a convivial drink at the finish line!
German :
Sportlicher Vormittag, organisiert von Los Blanbecks, Start um 9:30 Uhr auf dem Freizeitgelände von Les Matelles.
Zum Abschluss gibt es einen gemütlichen Umtrunk am Ziel
Italiano :
Mattinata sportiva organizzata da Los Blanbecks, con partenza alle 9.30 dal parco divertimenti di Les Matelles.
E per concludere in bellezza, un aperitivo conviviale all’arrivo!
Espanol :
Mañana deportiva organizada por Los Blanbecks, con salida a las 9.30 h del parque de ocio Les Matelles.
Y para terminar con broche de oro, ¡una copa amistosa en la meta!
