MATINÉE SPORTIVE Les Matelles dimanche 9 novembre 2025.

Matinée sportive organisée par Los Blanbecks, départ à 9h30 depuis la plaine de loisirs des Matelles.
Et pour finir en beauté, un pot convivial à l’arrivée!
Choisis ton groupe
Randonnée
Marche rapide
VTT intermédiaire
Trail tranquillou
Trail rapidou
Les Matelles 34270 Hérault Occitanie   losblanbecks@gmail.com

English :

Sports morning organized by Los Blanbecks, departing at 9:30 am from the Plaine de loisirs des Matelles.
And to finish on a high note, a convivial drink at the finish line!

German :

Sportlicher Vormittag, organisiert von Los Blanbecks, Start um 9:30 Uhr auf dem Freizeitgelände von Les Matelles.
Zum Abschluss gibt es einen gemütlichen Umtrunk am Ziel

Italiano :

Mattinata sportiva organizzata da Los Blanbecks, con partenza alle 9.30 dal parco divertimenti di Les Matelles.
E per concludere in bellezza, un aperitivo conviviale all’arrivo!

Espanol :

Mañana deportiva organizada por Los Blanbecks, con salida a las 9.30 h del parque de ocio Les Matelles.
Y para terminar con broche de oro, ¡una copa amistosa en la meta!

