MATINÉE TECHNIQUE VITILIENCE STRESS HYDRIQUE ET ÉCHAUDAGE : S’ADAPTER AUX CONTRAINTES CLIMATIQUES, Chez Jean-Marc Taureau à Saint-Lheurine (17), Saint-Lheurine

Informations pratiques

MATINÉE TECHNIQUE VITILIENCE

STRESS HYDRIQUE ET ÉCHAUDAGE : S’ADAPTER AUX CONTRAINTES CLIMATIQUES Jeudi 30 juillet, 09h00 Chez Jean-Marc Taureau à Saint-Lheurine (17) Charente-Maritime

Entrée libre sur Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T09:00:00+02:00 – 2026-07-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T09:00:00+02:00 – 2026-07-30T12:00:00+02:00

Inscrivez vous dès maintenant à une matinée technique consacrée aux thématiques du stress hydrique et du stress thermique. Face à des contraintes climatiques de plus en plus marquées, comment adapter durablement les pratiques viticoles ?

À travers les premiers résultats du projet VITILIENCE, des témoignages de viticulteurs, une visite de parcelle et la présentation de solutions concrètes, cette matinée sera l’occasion d’échanger avec des experts et des professionnels engagés sur les leviers permettant de mieux faire face aux défis climatiques.

Découvrez le programme de cette matinée et rejoignez-nous pour partager ce temps d’échanges et de démonstrations sur le terrain.

Rendez-vous le

Jeudi 30 juillet 2026

chez Jean-Marc Taureau

17520 Saint-Lheurine

Accueil à partir de 9h00

À la table d’orientation de Saint-Lheurine – Fin à 12h00

Pour vous inscrire, cliquez ici (inscription obligatoire).

Programme de cette matinée :

Accueil convivial autour d’un café et de viennoiseries.

Découvrez le projet VITILIENCE : ses objectifs, les expérimentations menées et les leviers testés pour mieux faire face au stress hydrique et à l’échaudage.

Des témoignages de viticulteurs engagés, qui partageront leurs pratiques, leurs motivations et leurs premiers retours d’expérience.

Résultats des essais du démonstrateur 3C : observations de terrain, suivi du stress hydrique, impact des sols et visite des modalités de la parcelle pour échanger autour des solutions testées.

Intervenante : Marion CERCLÉ (IFV)

Comprendre le fonctionnement hydrique de la vigne grâce aux résultats du réseau MATU et aux indicateurs de suivi, avec un focus sur les liens entre alimentation en eau, rendement et échaudage.

Intervenant : Vincent DUMOT (BNIC)

Une solution innovante contre le stress thermique, avec la présentation d’un produit de protection, son mode d’action et les retours d’essais réalisés sur le terrain.

Intervenante : Nadine ARPIN (UPL)

Temps d’échange et de convivialité autour d’un rafraîchissement pour prolonger les discussions.

Pour toute question ou information, merci de contacter :

Guillaume Saumon

Animateur régional Vitilience

07 88 91 84 45

gsaumon@bnic.fr

Chez Jean-Marc Taureau à Saint-Lheurine (17) 17520 Saint-Lheurine 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TLgx3__NdEqR2v2S3VmrZbvsX6izfkBLqm2JJrn_i6xUQjVNNlJKNTJJWjJBSTBGTkM4UEVYUTdCRy4u&route=shorturl »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 91 84 45 »}, {« type »: « email », « value »: « gsaumon@bnic.fr »}] [{« link »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TLgx3__NdEqR2v2S3VmrZbvsX6izfkBLqm2JJrn_i6xUQjVNNlJKNTJJWjJBSTBGTkM4UEVYUTdCRy4u&route=shorturl »}, {« link »: « mailto:gsaumon@bnic.fr »}]

Matinée technique: des solutions concrètes et des retours d’expérience pour aider les viticulteurs à mieux faire face au stress hydrique et au stress thermique dans un contexte climatique exigeant.

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