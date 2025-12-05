Matinée Tête de veau

Laguiole Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Matinée tête de veau au Café Français.

À partir de 8h.

Réservation au 05.65.44.30.04 .

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 30 04

English :

L’événement Matinée Tête de veau Laguiole a été mis à jour le 2025-12-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)